المشدد 15 سنة لعامل مسجد هتك عرض طفل فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية بمعاقبة عامل في مسجد بالسجن المشدد 15 سنة لقيامه باستدراج طفل والتعدي عليه بمدينة أبوكبير.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى طلبة، وحسين عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير.

تعود أحداث القضية رقم 15418 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أبوكبير، لشهر يونيو عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة طفل تتهم فيه "م إ خ" عامل بمسجد بالتعدى جنسيا على ابنهم.

قامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير بالقبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم عرض الطفل على الطب الشرعى وتمت إحالته إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.