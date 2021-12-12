الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«ماعت»: فقدان 748 شخصًا في إفريقيا بسبب الإرهاب خلال نوفمبر

إفريقيا
إفريقيا

ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قارة إفريقيا فقدت خلال شهر نوفمبر 2021، ما لا يقل عن 748 شخصًا، وذلك بعد تزايد حالات القتل التي نتجت عن جرائم الحكومة الإثيوبية الفيدرالية للشهر التالي للتوالي. 

وبالمقارنة بالشهر الماضي، أكتوبر 2021، شهدت إفريقيا مقتل 559 شخصًا نتيجة اضطرابات داخلية وأعمال عنيفة، وهو ما يؤكد ضرورة استمرار المساعي الإقليمية والدولية لتخفيف حالة الحنق الإثيوبي بجانب أهمية تجفيف منابع الإرهاب ليأتي الوقت الذي نتوقف فيه من حصد ضحايا الهجمات الإرهابية.

جاء هذا في تقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر نوفمبر 2021، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الإفريقية.

وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر هو إقليم شرق إفريقيا الذي وقع فيه حوالي 399  حالة قتل بسبب استمرار القتال في إثيوبيا، ثم إقليم غرب إفريقيا حيث 266 قتيل وذلك بسبب الهجمات المتتابعة لتنظيم بوكو حرام في نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو التي شهدت هذا الشهر ارتفاعًا كبيرًا في أعداد ضحايا العمليات الإرهابية.

وأشار الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى كارثة إنسانية كادت تقترب من شرق إفريقيا وتحديدًا إثيوبيا، خاصة في ظل تمدد رقعة الحرب واستمرار التكوينات المسلحة هناك التي تواجه أعمال العنف التي تمارسها الحكومة الإثيوبية. 

وشدد "عقيل" مجددًا على ضرورة دعم الحوار الوطني الذي من شأنه أن ينهي حالة الاحتراب الداخلي في إثيوبيا بما يحافظ على حقوق العرقيات المختلفة داخل الدولة.

وأوضحت بسنت عصام الدين؛ مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إن قضية الإرهاب أمراً قومياً وقضية وطنية وإقليميًا. 

وفي السياق ذاته أوصت "عصام" بضرورة تشجيع المنظمات الإقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكـز لمكافحة الإرهـاب أو تعزيـز الموجـود منـها، على الأقل في الأقاليم الخمسة لحين تفعيل الآلية في كافة الدول الأفريقية التي تعاني الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

الجدير بالذكر أن قارة إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

مكافحة الإرهاب العمليات الإرهابية حقوق الانسان قارة إفريقيا بوركينا فاسو مؤسسة ماعت الحكومة الإثيوبية المنظمات الإقليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون مع صربيا

8 ملايين خدمة طبية لمنتفعى «التأمين الصحى» فى 3 محافظات

رسالة من طفل السرطان للرئيس عبر «الدستور»: «نفسى اقابلك بشعري زي ما وعدتني»

محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية

القبض على السائق المتسبب فى سقوط كوبرى مشاة بطريق الواحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية