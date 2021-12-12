«بيطري المنيا» يحرر 17 محضرا خلال حملات رقابية على الأسواق

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة نفذت 4 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين، وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ومتابعة أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة أنه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية تم تحرير 17 محضر مخالف بـ4 مراكز (أبو قرقاص- مغاغة- سما لوط- دير مواس)، منها مخالفتين بإجمالي وزن 10.550 كيلو جرام لحوم بلدية ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، و15 مخالفة بإجمالي وزن 31.850كيلو جرام لحوم بلدي ودواجن تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف عثمان أن مديرية الطب البيطري بالمنيا، كانت قد نفذت 7 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم على مدار 7 أيام بالتعاون مع الجهات المعنية بـ6 مراكز( سما لوط - ملوى - مغاغة- دير مواس - مطاى - ابو قرقاص).

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

وأشار إلي أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 12 محضر متنوع بإجمالي 52.250 كيلو جرام لحوم، منها تحرير محضر بإجمالي وزن 15 كيلو جرام لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرير 11 محضر بإجمالي وزن 37.250 كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.