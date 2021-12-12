محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي للمجمعات الخدمية والزراعية بسنتريس

توجه اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير واجهة الريف المصري وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية شاملة بمختلف القطاعات الخدمية، رافقه الأستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

واستهل محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية لمجمع الخدمات بقرية سنتريس ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمحارة والتشطيبات الخارجية بنسبة تنفيذ 85 % وجاري تنفيذ التشطيبات الداخلية بنسبة 75 % ، وتفقد المحافظ مقر المركز التكنولوجي بالمجمع ، حيث جاري تركيب رخام الأرضيات وجاري أعمال الدهانات بالحوائط وأعمال الكهرباء.

كما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات بغرف مكتب البريد والشهر العقاري بالمجمع ،وخلال تفقده للمحيط الخارجي بالمجمع كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لإزالة كافة تراكمات ونواتج أعمال البناء المجاورة للمجمع ولتحسين مستوى النظافة بالمنطقة، كما كلف رئيس المدينة بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بتطوير ورفع كفاءة الطريق المؤدي للمجمع من حيث الأرصفة و تركيب البلدورات والنيوجرسي واستكمال أعمال الدهانات وذلك لتحسين الرؤية البصرية ولإضفاء مظهر حضاري بالمنطقة، مشدداً على رئيس المدينة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أحد التعديات على أرض أملاك دولة مجاورة للمجمع لتوسعة الطريق.

وخلال جولته بسنتريس تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات الداخلية بالمجمع الزراعي والبيطري علي مساحة 370 م2 بنسبة 70 % ، حيث تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمحارة الخارجية وجاري الإنتهاء من التشطيبات الداخلية ، وأشار رئيس المدينة أن المجمع الزراعي يتكون من طابقين وسيضم وحدة زراعية وبيطرية وتعاون زراعي وبنك تنمية وإئتمان زراعي بما يساهم في تنمية وخدمة أهالي القرية.

وخلال جولته أكد محافظ المنوفية على أن رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيراً بتنفيذ تلك المبادرة القومية والذى يعد مشروعاَ ضخماً من نوعه في العالم من حيث نسبة المستفيدين وما يشمله من أهداف شاملة للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري، كما أكد المحافظ على أنه يتابع بنفسه وبصفة دورية مراحل تنفيذ كافة الأعمال ضمن المبادرة بقرى مركزي أشمون والشهداء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة صرف صحى شطانوف بأشمون بطاقة 14 ألاف م3/ يوم وبتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه ، بحضور المهندس عاطف مهدى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد المحافظ مكونات المشروع مشيداً بمستوى حجم الأعمال المنفذة بالمحطة ، موجهاً بأن يتم العمل بالتوازي في أعمال المحطة مع الشبكات وذلك لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ، هذا وقد إستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذي عن مكونات المشروع مشيراً أنها محطة ثنائية وتضم محطة معالجة وخط السيب النهائى بطول 170م ، قطر 600مم على مصرف أبو رقبة وذلك لخدمة المساحات الزراعية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المعالجة بنسبة تنفيذ 85% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة تنفيذ 30%، ومن المقرر نهو المشروع في منتصف 2022 ، وأن القرى المقرر ربط تصرفاتها على محطة المعالجة ( قرى مسندة وجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية وهي ( منيل جويد – الحلواصى – بوهة شطانوف – قورص –كفر قورص - كفر أبو رقبة – أبو رقبة ) بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه ، وقرية شعشاع سيتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية.

فيما كلف محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة مراجعة موقف محطات الرفع والمعالجة من حيث نزع الملكية وتحديد الأبعاد المساحية وكذا موقف المحطات المخطط العمل بها والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي المتابعة المستمرة لكافة مشروعات البنية التحتية للوقوف على نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ، مؤكداً على أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تتبنى خطة طموحة لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية وتقديم كافة الإمكانيات والآليات التي تتوافر لديها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.