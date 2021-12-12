الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «ديلر» البودر المخدر في قبضة الأمن بالجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة في نطاق مديرية أمن الجيزة، من ضبط (كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات.

وزارة الداخلية مديرية أمن مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة مديرية أمن الإسكندرية

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وائل لطفي

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