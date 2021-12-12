سقوط «ديلر» البودر المخدر في قبضة الأمن بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة في نطاق مديرية أمن الجيزة، من ضبط (كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات.