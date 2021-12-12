ضبط 10 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة.. وضبط 25 ألف مخالفة مرورية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن خلال 24 في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 25546 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 66 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في حملات لقطاع الأمن العام بالمحافظات.