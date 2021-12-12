الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وفاة الفنان محمد عبدالحليم

الفنان محمد عبدالحليم
الفنان محمد عبدالحليم

توفي الفنان محمد عبد الحليم أمس السبت عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

وأعلن  الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

يذكر أن محمد عبد الحليم، ممثل مصري تميز في أداء اﻷدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والافلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما أختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977. من أهمن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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