يقدم موقع “الدستور”، في هذا التقرير، أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الأحد 12-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الأحد 12-12-2021

سعر الحديد اليوم

تتراوح أسعار حديد التسليح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع، ويراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن.

الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

سعر الطوب اليوم

الطوب الأحمر

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 800 جنيه

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2000 جنيه

الطوب الأسمنتي

طوب أسمنتي مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6800 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه

الطوب الوردي

طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2060 جنيه

سعر الرمل اليوم

وسجل سعر المتر المكعب من الرمل الناعم حوالي 70 جنيها.

سعر طن الجبس اليوم

تتراوح أسعار الجبس بين 600-650 جنيها للطن سعر المصنع و700-800 جنيه للطن سعر المستهلك.

سعر الزلط اليوم

وعلى صعيد الزلط، سجل المتر المكعب من زلط مخصوص قيمة 150 جنيها.

أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية اليوم الأحد 12-12-2021

وأعربت شعبة منتجيالأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية.