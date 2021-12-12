بعد أن فعلتها شيرين.. طبيب يوضح كيفية تجميد البويضات

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب جدل كبير بعد تصريحتها عبر أحد مواقع وسائل الإعلام حول مشروع تجميد بويضاتها في أمريكا، بعد أن صدمت الجماهير بإطلالتها الجريئة وقص شعرها، وظهورها على خشبة المسرح في أبوظبي، موجهة رسالة لهم:" أنا كده فوقت".



وتواصلت "الدستور" مع الدكتورة هبة السواح، أستاذة أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني جامعة القاهرة، لمعرفة كيف يتم تجميد التبويض وما خطوات الذي يجب اتابعها من أجل ذلك، وما مدى نجاح العملية؟

تجميد البويضات

وقالت الدكتور هبة السواح، أستاذة أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني جامعة القاهرة، إن تجميد البويضات يعتبر طريقة تستخدم للحفاظ على قدرة النساء على الحمل في المستقبل في الفترة التي يرغبون بها في الحمل، حيث يتم الاحتفاظ بالبويضة النشطة للتجميد، ويتم استخراج البويضات من مبيضي المرأة.

تجميد البويضات فكرة آمنة وخصوصا لمرضي سرطان الرحم

كما نوهت الدكتور هبة على أن العديد من النساء يخفن من التأخر في الإنجاب، خاصة المصابين بمرض سرطان الرحم، فييكون الحل في عملية تجميد البويضات للإنجاب فيما بعد.

تجميد البويضة غير ضارة وليس لها أعراض جانبية

وأشارت إلى أن تجميد البويضات فكرة آمنة للحفاظ على الجنين ورغبة الفتاة في الإنجاب في الوقت المناسب لها، مؤكدة أن عملية تجميد البويضات غير ضارة، وليس لها أعراض جانبية.

طرق تجميد البويضة

وقالت الدكتورة هبة السواح أخصائية النساء والتوليد، إن طريقة تجميد البويضة، تحدث من خلال الموجات فوق الصوتية عن طريق شفط الدهون، ويتم ذلك من خلال المهبل، لافتة إلى أنه يتم دفع إبره باتجاه المهبل، وبعد ذلك يتم داخل "الجريبات"، ويتم بعد ذلك استخراج البويضة من "الجريبة" عن طريق جهاز امتصاص متصل بالإبرة.



وأوضحت أن المرأة يمكن أن تشعر ببعض التغيرات لمدة أسابيع منها الشعور بالتشنج والانفتاخ والضغط بعد خروج البويضة من الجريبة، وبعد استخراج البويضة، ولأن المبيضين يظلا متضخمين.

الحقن اليومي لزيادة عدد البويضات

كما أشارت السواح إلى أن المرأة باستطاعتها تخزين البويضة وإجراء عملية تجميد البويضة إذا كانت تريد الإنجاب لاحقًا وليس في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه من أجل الحفاظ على البويضات وتحفيز الهرمونات لزيادة عدد البويضات، يجب أن تخضع لعلاج الحقن اليومي بالهرمون لتنشيط البويضات وزيادة أعدادها.