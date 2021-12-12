ما الفرق بين التهاب المفاصل الصدفى وهشاشة العظام؟

يعتبر التهاب المفاصل من الأمراض التي باتت تصيب الكبير والصغير، فهناك العديد من الأنواع التي يخطئ البعض في تشخصيها، الأمر الذي يؤثر على العلاج.

هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، وفي بعض الأحيان يمكن أن تحدث جنبًا إلى جنب مع الصدفية، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "clevelandclinic" الطبي.

كما يعد التهاب المفاصل الصدفي أيضًا احتمالًا إذا كنت تعاني من أعراض جلدية، ففي السطور التالية يوضح الأطباء الفرق بين هشاشة العظام والتهاب المفاصل الصدفي.

أنواع التهاب المفاصل

أوضح الأطباء، أن كلمة التهاب المفاصل، هي نوع من المصطلح الشامل، حيث يستخدم لوصف أكثر من 100 حالة مختلفة تسبب الألم والتورم وتلف المفاصل، هشاشة العظام والتهاب المفاصل الصدفي اثنان من تلك الحالات العديدة.

ما هي هشاشة العظام؟

هشاشة العظام، أو مرض المفاصل التنكسية، هو أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في العالم، يحدث ذلك عندما يتآكل الغضروف الذي يسند عظامك، مما يترك العظام تحتك بالعظام.

ونظرًا لأنه ناتج عن تآكل المفاصل بمرور الوقت، فإنه يتطور عادة عند كبار السن، على عكس التهاب المفاصل الصدفي، الذي لا ينطوي التهاب المفاصل العظمي على التهاب أو فرط نشاط الجهاز المناعي.

تشمل السمات الشائعة لالتهاب المفاصل العظمي، ألم وتورم في مفاصلك، صوت طقطقة أو إحساس بالإحتكاك في المفاصل المصابة، بالإضافة إلى التغييرات في شكل مفاصلك، بما في ذلك النتوءات العظمية.

ما هو التهاب المفاصل الصدفي؟

التهاب المفاصل الصدفي هو نوع من التهاب المفاصل، يحدث ذلك عندما يعمل جهاز المناعة في الجسم لوقت إضافي ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب في جميع أنحاء الجسم.

وفي التهاب المفاصل الصدفي، يستهدف هذا الالتهاب المفاصل والأماكن التي تلتصق فيها الأوتار والأربطة بالعظام.

ويعاني معظم المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي أيضًا من الصدفية، وهو مرض يتسبب في ظهور بقع حمراء متقشرة من الجلد، يمكن أن يصيب التهاب المفاصل الصدفي أي عمر، على الرغم من ظهور الأعراض عادة بين سن 30 و 50.

أعراض التهاب المفاصل الصدفي

يسبب التهاب المفاصل الصدفي أعراضًا في مفاصلك وخارجها، ومنها التي تأتي وتختفي فجأة في نوبات تعرف باسم التوهجات، بالإضافة إلى ألم وتورم، تصلب المفاصل في الصباح أو بعد الجلوس لفترة طويلة.