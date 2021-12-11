السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ للنائب العام لمنع نشر أخبار طلاق شيرين وحسام حبيب

شيرين
شيرين

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام طالب فيه بإصدار أمر بمنع نشر أي أخبار عن انفصال شيرين وحسام حبيب.

وقال البلاغ إنه على سند من القول أنه وعلى مدى 48 ساعة سابقة انتشرت العديد من الأخبار حول الموضوع الذي يعتبره الكثيرون حدثاً تاريخياً مرموقاً عن طلاق شيرين عبد الوهاب من المدعو /حسام حبيب، وبدأ هذا الخبر يحتل حيز كبيراً إلي أن دخل في مهاترات تضمنت العديد من الفضائح والقاذورات والاتهامات بل اخيراً امتدت هذه القاذورات إلي غرف نومهما سوياً ونشر فضائح شخصية وجنسية تسيء للمجتمع وتسيء للرأي العام المصري وتسيء للدولة المصرية بصفة عامة وتهين كل الأسر في مصر بصفة عامة وامتدت إلى الوسط الفني بصفة خاصة رغم أن هذا الوسط لا يحتمل فضائح أكثر مما هو فيه.

كذلك فإن كل ما ينشر على لسان شيرين يسيء لكرامة المرأة المصرية ويحط من شأنها واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإصدار الأمر بوقف نشر أي أخبار عن طلاق شيرين وحسام حبيب، احترامًا للمرأة المصرية وللرأي العام والأخلاق والثوابت الأسرية المصرية.

شيرين عبد الوهاب الوسط الفني حسام حبيب المستشار حمادة الصاوي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب سمير صبري المحامي طلاق شيرين وحسام حبيب بلاغ للنائب العام

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