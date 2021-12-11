السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس خادمة لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

مجوهرات
مجوهرات

قررت جهات التحقيق، السبت، تجديد حبس مسجلة (خادمة) 4 أيام علي ذمة التحقيق؛ لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة تعمل بها في مدينة نصر.

كما طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمة وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجرى التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط إحدى السيدات  لقيامها بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من مسكن مواطنة بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا  من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاملة لدى المُبلغة - مقيمة بالعقار المجاور  للعقار محل البلاغ – لها معلومات جنائية )، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمُواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال عملها لدى المجنى عليها وتم بـ إرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها "بمسكنها".

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة الصحيفة الجنائية مشغولات ذهبية مجري التحريات قسم شرطة مدينة نصر مباحث القاهر جمع المعلومات حبس

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وائل لطفي

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