السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

جمال سليمان عن مسلسل الطاووس: الجمهور طالب بحق أمنية (فيديو)

جمال سليمان
جمال سليمان

قال الفنان جمال سليمان، إن مسلسل الطاووس حقق نجاحًا كبيرًا، وعندما كان يسير في الشارع وجد الجمهور يطالبه بعدم ترك حق أمنية ضمن أحداث المسلسل بعد وجود تعاطف كبير مع قصتها.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الجمهور يرغب دائمًا في مشاهدة الظواهر الاجتماعية التي يرفضها المجتمع ضمن أحداث مسلسل اجتماعي، حتى تناقش تلك القضايا والظواهر السلبية.

وتابع أن تلك الأنواع من الأعمال الفنية تسعى إلى إيجاد موقف اجتماعي موحد حتى يقف المجتمع جميعًا ضد هذه الظواهر مثل التحرش والمخدرات والاستخدام السيئ للسوشيال ميديا وانتهاك الأعراض والخصوصيات والتشهير أصبحت من الظواهر التي يرفضها المجتمع بشكل قاطع.

واستطرد أنه في جميع دول العالم عند إثبات جريمة يجب أن تكون هناك أدلة لإثبات تلك الجريمة، وهناك في الأحيان مجرمون يهربون من العدالة لعدم كفاية الأدلة.

 


 

جمال سليمان يقدم مسلسل إدريس السنوسي

وكان استأنف النجم السوري جمال سليمان نشاطه الفني من جديد من خلال بدء تصوير مشاهد المسلسل المتوقف منذ فترة طويلة عن ملك ليبيا إدريس السنوسي، حيث يقدم خلال المسلسل الجديد سيرة ذاتية للملك الليبي.

تفاصيل مسلسل جمال سليمان الجديد

ويحاول جمال سليمان التنسيق بين "السنوسي" وعمل آخر ضخم من إنتاج مشترك في لبنان تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي وتنقسم مشاهد العمل الجديد بين مدينتي بيروت ودمشق.

ورحب النجم العربي بالعمل الجديد وفكرة الشراكة خاصة أنه يقدم قضية مختلفة تهم شعوب أهل الشام جميعًا، وهو ما يحاول توصيله في أعماله، وبسبب العملين السابقين اعتذر الفنان جمال سليمان مؤخرًا عن بطولة أحد المسلسلات المصرية في رمضان القادم لضيق الوقت.

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