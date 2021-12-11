السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: زيادة في الرحلات الروسية والألمانية إلى مصر الفترة المقبلة

نائب وزير الطيران
نائب وزير الطيران

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن لقاءات دورية بين منظمي الرحلات السياحية الروسية والألمانية مع المسئولين بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة الحالية، لزيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية، في ظل اهتمام وحرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن المطارات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تشهد حاليًا ارتفاعًا كبيرًا في المعدلات التشغيلية الجوية والركابية مختلفة الجنسيات عبر مختلف شركات الطيران الأجنبية ذات الجنسيات المتعددة، تزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة وهائلة في معدلات الحجوزات مختلفة الجنسيات.

وأشارت، إلى أن المطارات المصرية ذات المقاصد السياحية أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار القصوى،  تزامنًا مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد، والتي من المتوقع أن تشهد كثافة جوية وركابية هائلة، في ظل الإمكانيات الضخمة والتجهيزات الهائلة التي تتمتع بها شبكة المطارات المصرية خلال الفترة الراهنة، رغم الظروف الصحية الصعبة التي ما زالت تلقي بظلالها على جميع دول العالم.

وأوضحت المصادر، أن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، أصدرا تعليمات مشددة لمديري المطارات التابعة لوزارة الطيران بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تواجه العمليات التشغيلية بالمطارات، لرسم صورة ذهنية طيبة عن شبكة المطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي، وبالأخص منطقة دول الشرق الأوسط والقارة السمراء.

القابضة للمطارات والملاحة الجوية منظمي الرحلات السياحية الروسية والالمانية وزارة الطيران المدني زيادة تنشيط الحركة السياحية جنوب سيناء البحر الاحمر

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