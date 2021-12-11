السبت 11 ديسمبر 2021
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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي يسرق الشقق السكنية في قصر النيل

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي يسرق الشقق السكنية ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الابواب، بمنطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من مدير وشريك بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة المنوه عنها وسرقة عدد 4 جهاز لاب توب، وهاتف محمول من الداخل ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمحل البلاغ، وبإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشركة وبعثرة محتوياتها، وباستكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية أمكن التواصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، وزوجها "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الباب" .

وأقرا بارتكاب 22 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط 3 شاشة LCD لدى عميلهما "سيئ النية"، كما تم بارشادهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "حسنى النية " 8 أشخاص، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات تجاه الواقعة.

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