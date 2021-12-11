السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 60 محضرا والتحفظ على لحوم وسلع غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

الحملة
الحملة

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجهًا بتكثيف حملات التموين، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير"عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن حملة تفتيشية نفذتها أجهزة إدارات التموين بالتعاون مع مباحث التموين، في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذات الصلة لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومواجهة الغش والاحتكار، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و41 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و2 محضر لذبح لحوم خارج المجزر الحكومي، و7 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، فيما تم التحفظ على 280 كجم شيبسي سائب من مخلفات المصانع غير صالحة للاستهلاك  الآدمي، و10 كيلوجرام كبدة وفراخ مجهولة المصدر، و21 كيلو حلوى وشيكولاتة، و25 كيلو أرز ومكرونة وكميات من البسكويت والزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

مباحث التموين وزارة التموين بني سويف التجارة الداخلية منتهية الصلاحية مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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