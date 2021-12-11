حاكم كنتاكى الأمريكية يتوقع وصول حصيلة ضحايا الأعاصير إلى 100 قتيل

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، عن أن حصيلة القتلى جراء الأعاصير التي ضربت غرب الولاية على مدار الليلة الماضية تتخطى الخمسين وفاة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تصل الحصيلة عند انتهاء الأعاصير من حوالي 70 إلى 100 وفاة.

ووصف أندى بشير الليلة الماضية بأنها "إحدى أصعب الليالي في تاريخ كنتاكي"، مضيفا أن عددا من المناطق تضرر بشكل لا يمكن وصفه بكلمات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت.

وأوضح بشير أن الكهرباء انقطعت عن 56 ألفا و854 شخصا بالولاية، كما أفاد بسقوط الكثير من الضحايا إثر انهيار سقف مصنع للشموع في مدينة "مايفيلد" بكنتاكي.

وفي الختام، قال حاكم الولاية: "سننجح في اجتياز هذا الحدث، وسنعيد الإعمار.. فنحن أشخاص أقوياء وصامدون وسنكون بجانبكم في كل خطوة على طول الطريق".

فيما أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، السبت، خلال حوار مع قناة "دابليو إل كي واي" التابعة لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مقتل قرابة 50 شخصا غربي الولاية، وذلك جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت المنطقة، كما أعلن بشير حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضح بشير: "الأعاصير مستمرة على مسافة 200 ميل غرب كنتاكي، ولدينا أكثر من 50 قتيلا".

وأضاف: الأعاصير ضربت بقوة على وجه الخصوص مدينة ميفيلد، فضلا عن مصنع، موضحا أنه تم الإبلاغ عن وجود 100 شخص داخل مبنى المصنع، وجارٍ عمليات الإنقاذ لهم.

وأضاف: "سيكون هذا واحدا من أسوأ الأضرار التي خلفتها أعاصير وشاهدناها منذ وقت طويل".

يأتي هذا فيما أمرت إدارة الرئيس جو بايدن الوكالات الحكومية بالتوقف فورا عن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة كثيفة الكربون في الخارج، وفقا لبرقيات دبلوماسية أمريكية.

وتقول البرقيات: إنه من المتوقع أن تعكس التزامات الحكومة الأمريكية الأهداف التي وردت في أمر تنفيذي صدر في بداية العام، يهدف إلى إنهاء الدعم المالي الأمريكي لمشروعات الفحم والطاقة كثيفة الكربون في الخارج.