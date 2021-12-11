الكرملين: روسيا تغطى أكثر من 40% من طلب اليونان على الغاز الطبيعى

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن روسيا تغطي أكثر من 40% من طلب اليونان على الغاز الطبيعي بل وزادت إمدادات الغاز مؤخرًا.

وأضاف بيسكوف - في تصريح نشرته وكالة أنباء تاس الروسية - أن موسكو تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشترين اليونانيين، متابعا: "لقد قمنا بزيادة الشحنات في إطار الاتفاقيات طويلة الأجل القائمة".

ونوه إلى أن الموردين الأمريكيين خفضوا شحناتهم إلى اليونان بنسبة 43% لأنهم بدأوا في إرسال غازهم إلى الشرق الأقصى والمنطقة الجنوبية الشرقية لأن الغاز الطبيعي أغلى قليلاً هناك.

فيما أفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي (مضافا إليه الاستيراد) بنسبة 10.5% حتى نهاية أكتوبر الماضي ليصل إلى 42 مليارًا و174 مليون متر مكعب مقارنة مع 38 مليارًا و154 مليون متر مكعب للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت البيانات التي أوردتها الوكالة العمانية اليوم السبت ، إن ذلك يعزى إلى ارتفاع الغاز المصاحب بنسبة 1ر28 % ليصل إلى 7 مليارات و741 مليون متر مكعب مقارنة مع 6 مليارات و43 مليون متر مكعب مسجلة حتى نهاية أكتوبر الماضي.

ووفق البيانات، ارتفع كذلك الغاز غير المصاحب (يشمل الاستيراد) بنسبة 7.2 % ليصل إلى 34 مليار و433 مليون متر مكعب مقارنة مع 32 مليار و111 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2020.

وارتفع استخدام الغاز لمحطات توليد الكهرباء (يشمل في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع) بنسبة 8.7 % وذلك من 6 مليارات و291 مليون متر مكعب المسجّلة حتى نهاية أكتوبر 2020، ليصل إلى 6 مليار و838 مليون متر مكعب بنهاية أكتوبر الماضي.