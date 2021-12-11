السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: 78 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

أعلنت الامارات عن إجراء 242.454 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎ وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها أن تكثيف الإجراءات ساهم في التقصي والفحص في الكشف عن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742.719 حالة.

وتابع بيان وزارة الصحة الإماراتية  ‌‎يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأعلنت الوزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 2.151 حالة.

كما أكدت شفاء 72 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737.821 حالة.

تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم

فى سياق آخر ,  يستمر وباء كورونا في التفشي هذا الأسبوع في أنحاء العالم، ولا سيما في أفريقيا الجنوبية حيث رصدت السلالة "أوميكرون" للمرة الأولى.

وفي ما يأتي أبرز التطورات هذا الأسبوع، بناء على قواعد بيانات وكالة الأنباء الفرنسية.

ومع تسجيل 610 آلاف إصابة يوميا في العالم، يواصل مؤشر تفشي العدوى الارتفاع للأسبوع الثامن على التوالي (+3% مقارنة بالأسبوع السابق)، بحسب تعداد الوكالة حتى الخميس.

تضاعف هذا الأسبوع عدد الإصابات الجديدة (+113%) في أفريقيا، وهي زيادة مسجلة أساسا في جنوب أفريقيا وزيمبابوي.

كما تسارع انتشار الوباء بشكل حاد في منطقة أمريكا وكندا (+24%) وبشكل طفيف في أوقيانيا (+3%)، بينما تراجع في أوروبا (-4%) وفي الشرق الأوسط (-5%) وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (-7٪) وظل الوضع مستقرا في آسيا.

زيمبابوي أكثر دولة تسارع فيها تفشي فيروس كورونا (+646% مقارنة بالأسبوع السابق، 2800 إصابة جديدة يوميا) رغم أنها تخضع لقيود صارمة، تليها جنوب أفريقيا (+195%، 15 ألف إصابة جديدة يوميا). وهما بفارق كبير الدولتان اللتان سجلتا أعلى تسارع خلال الأسبوع (من بين الدول التي تسجل ما لا يقل عن ألف إصابة يوميا).

وزارة الصحة الإماراتية الإمارات الكشف أنحاء العالم وباء كورونا الفحوصات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

بعد حادث الشيخ زايد.. قانوني يوضح العقوبة المقررة للقتل الخطأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يوما لا تكفي للقضاء علي العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية

صحيفة عبرية: سلوك الجيش الإسرائيلى يساهم فى استمرار العمليات الفلسطينية