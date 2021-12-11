الإمارات: 78 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الامارات عن إجراء 242.454 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎ وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها أن تكثيف الإجراءات ساهم في التقصي والفحص في الكشف عن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742.719 حالة.

وتابع بيان وزارة الصحة الإماراتية ‌‎يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأعلنت الوزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 2.151 حالة.

كما أكدت شفاء 72 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737.821 حالة.

تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم

فى سياق آخر , يستمر وباء كورونا في التفشي هذا الأسبوع في أنحاء العالم، ولا سيما في أفريقيا الجنوبية حيث رصدت السلالة "أوميكرون" للمرة الأولى.

وفي ما يأتي أبرز التطورات هذا الأسبوع، بناء على قواعد بيانات وكالة الأنباء الفرنسية.

ومع تسجيل 610 آلاف إصابة يوميا في العالم، يواصل مؤشر تفشي العدوى الارتفاع للأسبوع الثامن على التوالي (+3% مقارنة بالأسبوع السابق)، بحسب تعداد الوكالة حتى الخميس.

تضاعف هذا الأسبوع عدد الإصابات الجديدة (+113%) في أفريقيا، وهي زيادة مسجلة أساسا في جنوب أفريقيا وزيمبابوي.

كما تسارع انتشار الوباء بشكل حاد في منطقة أمريكا وكندا (+24%) وبشكل طفيف في أوقيانيا (+3%)، بينما تراجع في أوروبا (-4%) وفي الشرق الأوسط (-5%) وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (-7٪) وظل الوضع مستقرا في آسيا.

زيمبابوي أكثر دولة تسارع فيها تفشي فيروس كورونا (+646% مقارنة بالأسبوع السابق، 2800 إصابة جديدة يوميا) رغم أنها تخضع لقيود صارمة، تليها جنوب أفريقيا (+195%، 15 ألف إصابة جديدة يوميا). وهما بفارق كبير الدولتان اللتان سجلتا أعلى تسارع خلال الأسبوع (من بين الدول التي تسجل ما لا يقل عن ألف إصابة يوميا).