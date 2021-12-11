«القوى العاملة» تناقش آلية تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني مع السعودية

عقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا تنسيقيا مع فيصل العتيبي، الملحق العمالي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث ومناقشة مستجدات منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

حضر اللقاء أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطي مستشار الوزير القانوني، حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات ، وخالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، عزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل.

وأثنى العتيبي على العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن بالغ سعادته للتعاون مع وزارة القوى العاملة في العديد من الملفات.

وتناول الاجتماع مشروع الربط الإلكتروني ومناقشة آلية تنفيذه، فضلا عن أهمية هذا المشروع للمساهمة في القضاء على العقود الوهمية وحفظ الحقوق للعمال، بالإضافة إلى حوكمة عملية استخدام العمال بالخارج.

واستعرض الاجتماع تجربة مصر في الربط الإلكتروني مع دولة ليبيا، وتم الاتفاق على تبادل الوفود الفنية بين البلدين، فضلا عن تنظيم ووضع آلية لاتخاذ إجراءات الفحص المهني المطبق بالسعودية.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، كشف عن إصدار توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي إلي 31 يناير 2022.

وأشار الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، إلي أن المديرية العامة للجوازات بدأت بتمديد صلاحية الإقامات وتاشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي، منوها إلى أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، تسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.