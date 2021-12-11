منظمة بريطانية تطالب الحكومات الأوروبية بتشديد العقوبات على إثيوبيا

طالب "جون برندرجاست "المدير الاستراتيجي لمؤسسة كلوني البريطانية للعدالة، في مقال له عبر صحيفة آراب نيوز، الحكومات الأوروبية والأمريكية باتخاذ تدابير مناسبة لضمان المساءلة واستدامة الجهود الإنسانية لمساعدة الجياع في أثيوبيا، مطالبا هذه الحكومات بالعمل مع البنوك العالمية والإقليمية لإغلاق النظام المالي أمام الكيانات الخاضعة للعقوبات في إثيوبيا.

وقال برندرجاست: الآن بعد أن استقرت الحرب الأهلية في إثيوبيا في ساحة قتال مستعصية على ما يبدو ، يجب على الولايات المتحدة أن تدرس خياراتها لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح لاسيما و تشارك الولايات المتحدة بالفعل بعمق في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار ، وتعمل عن كثب مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية الأخرى.

وتابع: يمكن للولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في تحديين حاسمين ومنقذين للحياة: ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ومنع استخدام المجاعة كسلاح حرب.

وأضاف: لقد ارتكبت جميع أطراف النزاع فظائع جماعية مروعة ، وستزداد هذه الحوادث مع استمرار القتال ومن المتوقع ان تستمر الحرب ومن المرجح أن تستمر انتهاكات حقوق الإنسان ولإنشاء مساءلة حقيقية عن جرائم الحرب وإيجاد سبل إبداعية لتسليم المساعدات الإنسانية ، هناك حاجة إلى قيادة الولايات المتحدة زمام الامور.

وأضاف: كما يجب على الجماعات الحقوقية الاحتفاظ بالأدلة المتاحة للإجراءات القانونية المستقبلية ، فمن غير المرجح أن تحدث أي عملية قضائية حتى وقت بعيد في المستقبل ، مع نتائج غير مؤكدة وومع ذلك ، يمكن زيادة الجهود المبذولة لتحميل الجناة المسؤولية المالية على الفور.

وفي سبتمبر ونوفمبر الماضيين فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات مستهدفة على شخصيات وكيانات إريترية رئيسية ومن هنا يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها توسيع القائمة لتشمل المسؤولين الإثيوبيين وقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجري وغيرهم من الميليشيات المسؤولة عن الفظائع.

ومع ذلك، من الضروري تجاوز القيود المفروضة على الأفراد واعتماد "عقوبات الشبكة" التي لا تستهدف القادة الرئيسيين فحسب ، بل تستهدف أيضًا القنوات المادية والقانونية التي ينقلون من خلالها الأموال ، وعوامل التمكين والميسرين في النظام المالي الدولي.

وينبغي على الحكومات بعد ذلك بالعمل مع البنوك العالمية والإقليمية لإغلاق النظام المالي أمام الكيانات الخاضعة للعقوبات.

كما يمكن لسلطات العقوبات أيضًا إصدار إرشادات لمكافحة غسيل الأموال ، والعمل مع البنوك والهيئات التنظيمية الوطنية لمنع المخططات غير المشروعة المرتبطة بهؤلاء المسؤولين أو شبكاتهم.

وبالمثل ، فإن استراتيجيات المساعدة الإنسانية بحاجة ماسة إلى الإصلاح، حيث حاولت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ببسالة التغلب على عرقلة الحكومة الإثيوبية لعمليات المساعدة في تيجراي ، ولكن في الوقت الحالي ، لا يتلقى المساعدة سوى واحد في المائة من أكثر من 5 ملايين من سكان تيجراي الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

واشتدت أزمة الغذاء في تيجراي خلال الصيف والخريف ، واستمرت أكثر في الشهر الماضي ، حيث يبدو أن الحكومة الإثيوبية أغلقت ممر وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة ، وكلما طال أمد الحرب ، زاد احتمال انقسام إثيوبيا إلى مناطق تسيطر عليها السلطات المتنافسة و سيصبح تقديم المساعدة للمحتاجين في المناطق التي يتم فيها التنازع على السلطة أمرًا صعبًا بشكل متزايد.