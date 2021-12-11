مصادر: زيادة في الرحلات السياحية الإنجليزية بمطار شرم الشيخ

كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات، عن زيادة الرحلات الجوية السياحية الإنجليزية الوافدة إلى مطار شرم الشيخ الدولي خلال الأونة الأخيرة بشكل كثيف وهائل للغاية، عبر إحدى شركات الطيران الأوروبية العالمية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الجوية الدولية السياحية الوافدة الى المدن والمنتجعات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفترة الراهنة تشهد ارتفاعا كبيرا للغاية في معدلات التشغيل الجوية والركابية القادمة من مختلف المطارات البريطانية عبر إحدى شركات الطيران الأوروبية العملاقة، والتي تسير يوميا حوالي 10 رحلات جوية دولية لنقل ما يقرب من 3 ألاف سائح إنجليزي لزيارة الشواطئ الساحلية الخلابة والمناظر الطبيعية الجميلة بمدينة شرم الشيخ السياحية، حيث يتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الوافدة إلى المطار، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم حاليا.

وأشارت المصادر إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يشهد خلال الفترة الصباحية ارتفاعا كبيرا في معدلات التشغيل الركابية والجوية والقادمة من مختلف دول العالم، تزامنا مع انطلاق الفصل الشتوي حيث ترتفع الرحلات الجوية خلال تلك الفترة، لافتا على حرص مسئولي مطار شرم الشيخ على تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات للوفود السياحية والركابية بمرحلتي السفر والوصول.

وأوضحت المصادر أن الأيام المقبلة القليلة ستشهد المعدلات التشغيل الجوية والركابية ارتفاعا هائلا للرحلات الجوية السياحية مختلفة الجنسيات الوافدة إلى مطار شرم الشيخ الدولي، حيث أعلنت السلطات المختصة بالمطار حالة الطوارئ والاستنفار القصوى لمجابهة تلك الزيادة التشغيلية المتوقعة، والتي تعتبر بشرة وفاتحة خير لزيادة السياحية الأجنبية الى المدن المصرية، كما حرص مسئولي المطار على تقليل الإجازات بين جميع العاملين بكافة القطاعات الإدارية والفنية، لاستقبال الحركة التشغيلية الجوية والركابية المتزايدة خلال تلك الفترة، لحرص المطار للخروج بشكل مشرف ورسم صورة ذهنية طيبة تليق بمنظومة الطيران المدني المصري أمام العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها في الوقت الراهن.