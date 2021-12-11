مصادر: تركيب أجهزة تأمينية حديثة بمطار شرم الشيخ الدولي

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تواصل الأعمال الإنشائية والتوسعية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولي، حيث سيتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل الكثافة الركابية والجوية مختلفة الجنسيات التي يشهدها المطار خلال الآونة الأخيرة، في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، على الاهتمام بتوسعة وتطوير شبكة المطارات المصرية لمجابهة المعدلات التشغيل المتزايدة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار شرم الشيخ الدولي سيشهد خلال الفترة القلية المقبلة تركيب أجهزة تأمينية جديدة حديثة ومتطورة لزيادة وسائل الحماية الأمنية والتأمينية بالمطارات في ظل التدفقات السياحية الأجنبية مختلفة الجنسيات إلى منتجعات شرم الشيخ حاليا، ولحرص مسؤولي وزارة الطيران المدني على الاهتمام بتركيب أحدث الأجهزة التكنولوجية بشبكة المطارات المصرية أسوة بكبريات المطارات العالمية، لجذب أكبر عدد من الأفواج السياحية والركابية المختلفة إلى منظومة الطيران المدني المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي وبالأخص منطقة دول الشرق الأوسط والقارة السمراء، استغلال الإمكانيات والتجهيزات الضخمة والهائلة التي تتميز بها شبكة المطارات المدنية المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي يشهد حاليا ارتفاعا كبيرا في الرحلات الجوية السياحية الدولية مختلفة الجنسيات، تزامنا مع بداية الفصل الشتوي وقرب الاحتفالات باأعياد الكريسماس وعيد الميلاد، حيث تشهد تلك المناسبات زيادة هائلة في الرحلات الجوية الدولية، مشددا على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والصحية على كافة الرحلات الجوية بمرحلتي السفر والوصول، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل استمرار انتشار وتفشي الوباء القاتل بمختلف دول العالم.

وأوضحت أن السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي بقيادة اللواء طيار أركان حرب نبيل الملاح مدير المطار، قامت خلال الفترة الأخيرة بتقليل الإجازات بين جميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات لمجابهة الحركة الجوية والركابية الوافدة الى المطار، ولتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، وعدم تأثر الحركة التشغيلية داخل المطار، كما تشدد سلطات مطار شرم الشيخ على تطبيق جميع معايير السلامة الصحية والوقائية وتواصل عمليات التعقيم والتطهير كافة المنشات والصالات التابعة للمطار، لافتا إلى إشادة جميع الوفود الأجنبية الوافدة إلى مطار شرم الشيخ الدولي بحفاوة وحسن الاستقبال من جانب المسئولين والعاملين خلال الفترة الحالية.

وتابعت المصادر، أن مسؤولي مطار شرم الشيخ الدولي يبذلون قصارى جهدم طوال اليوم لتذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تؤثر على سير العملية الركابية والجوية داخل المطار، في ظل الضغط الجوي والركابي الوافد الى المطار، وذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار منتصر مناع، للخروج بصورة مشرفة تليق بإمكانيات وتجهيزات منظومة الطيران المدني المصري أمام العالم، في ظل التدهور الصحي والوقائية الذي يشهده العالم في الوقت الراهن.

وأكدت المصادر، أن اللجنة العليا للتفتيش البيئي والأمني للمطارات بقيادة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، نائب وزير الطيران المدني، قد أشادت بالإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر والمطبقة داخل صالات السفر والوصول مطار شرم الشيخ الدولي، وكذا إجراءات تعقيم الحقائب على السيور والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية، حيث وجهت اللجنة الشكر والتقدير لجميع المسئولين والعاملين بالمطار.