تكريم عددا من الشعراء والأدباء بمؤتمر «اليوم الواحد» لثقافة كفر الشيخ

نظم قصر ثقافة كفر الشيخ مؤتمر اليوم الواحد على ضفاف شاطئ نهر النيل بمطوبس بحضور لفيف من القيادات والشعراء والأدباء.

جاء ذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وأمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى والدكتورة جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة، وياسر خماش رئيس مجلس المدينة وإبراهيم العشرى مدير الإدارة الثقافية، وأحمد فضل مدير قصر ثقافة مطوبس، وأعضاء أمانة المؤتمر.

وضمت أمانة المؤتمر الإعلامى عبدالله عبد الصبور عبد الحميد رئيسا والشاعر عمرو عامر رئيس نادى الأدب المركزى بكفرالشيخ وعضوية الشعراء مصطفى مقلد و طارق محمد مرسى وأيمن الدسوقى ومحمد حسبو الأقرع ورضا إبراهيم وإيهاب وفا وأحمد الشهاوى بمديرية الثقافة، وأسماء الشامى إعلام الفرع، والشعراء المكرمين الشاعر الدكتور جمال مرسي واسم الشاعر الراحل احمد طليس واسم الشاعر الراحل كامل إبراهيم.

وتضمنت الفعاليات الجلسة الأولى قدمها الشاعر طارق مرسى احتوت على كلمات افتتاحية للمؤتمر، الجلسة الثانية المحور الأول تحت عنوان الحقول الدلالية فى كتابات كفر المبدعين أدار الجلسة الشاعر أيمن بكر والباحثان الدكتور رامي هلال، والدكتور محمد محمد عيسى، والجلسة الثالثة تحت عنوان: "أغصان على ضفاف الإبداع" أدار الجلسة الشاعر الدكتور رضا أبورية، والباحثون الشاعر الدكتور أكرم عقل، والشاعر إسماعيل بريك، والشاعر مصطفى أبو هلال، أعقبها امسية شعرية أدارها الشاعر عمرو عامر.



وتنوعت فقرات المؤتمر والتي تضمنت جلسات بحثية، وأمسية شعرية، وتكريم ثلاثة من رموز الثقافة بمحافظة كفر الشيخ، والشاعر الدكتور جمال مرسي، والشاعر السيد الجزايرلي، واسم الشاعر والقاص الراحل كامل إبراهيم، وعدد من شعراء مطوبس.

وحضر المؤتمر لفيف من الشعراء والأداء، والشعراء الجميل سلامة أبو النجاة، والشاعر عمرو عامر، رئيس الأدب المركزي، والدكتور جمال مرسي، وعبده الزراع، وابتسام شعبان، وأسامة القباني، وحمدان حلمي، وجمال البطاط، وأحمد الأسيوطي، والسيد الجزايرلي، وأحمد الطرفي، ونادية حسام الدين، وحمادة عركز، وعلاء شلبي، وإبراهيم سمير، وصلاح السقا، وعبد البر علوني، وأحمد حجاج، وطارق مرسي، وعبد الله عبد الصبو، ومصطفى العافي، وفكري سمير، والدكتورة أكرم عقل، ومحمد عبدالله، ورامي هلال، وبسمة شعبان، وجابر عطية، وعلاء طه، وأمنية الصياد، والدكتور طه هنداوي، والدكتور محمد يوسف، وحسن الهمدان، وأيمن بكر، ومحمد عبد الصبور، وحسن الهمدان، وأيمن بكر، وعهد علي السيسي.