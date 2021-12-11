البنتاجون: لا نزال نرصد حشدا كبيرا من القوات الروسية على حدود أوكرانيا

أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة الأمريكية "لا تزال ترصد حشدا كبيرا للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، إنه "لا يزال هناك عدد ملموس من القوات الروسية في الجزء الغربي من البلاد على الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف: "نواصل رصد زيادة لها في الأيام والأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تغير للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.

وكانت روسيا قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن حشد القوات على الحدود الأوكرانية، و نفت وجود أي خطط لديها لشن "هجوم" على أوكرانيا.

وتصدر الوضع حول أوكرانيا الاتصال الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، والذي لفت خلاله بوتين انتباه نظيره الأمريكي إلى "الاستفزازات" الأوكرانية في منطقة دونباس.

وعلى صعيد آخر، رفض المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، تأكيد التقارير حول نية الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة من أجل الاستعداد لضربات مشتركة على المنشآت النووية في إيران.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الموضوع: "لا أنوي التطرق إلى التفاصيل الدقيقة حول التدريبات ولا توجد أي فعاليات خاصة بالتدريبات لأعلن عنها اليوم".

وأكد كيربي مع ذلك أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، و نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، بحثا الخميس في واشنطن الاستعداد العسكري لمواجهة إيران.

وكان تقرير حصري لـ"رويترز" قد نقل يوم الأربعاء عن مسؤول أمريكي كبير أنه من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة و إسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية و إذا طلب ذلك زعماء البلدين.