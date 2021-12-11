ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم السبت، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، عبر مراكزه الإبداعية، ففي السادسة مساء اليوم، تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، بأرض الجزيرة، عرض للفيلم الوثائقي "أمير البهجة" للمخرج دكتور حسين بكر مدير التصوير والمدرس بالمعهد العالي للسينما، عن مسيرة الفنان الراحل محمد فوزي.

يأتي ذلك ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

فيلم "أمير البهجة"، مونتاج المخرج سامي محمد علي، ويتناول حياة وأعمال الفنان الراحل محمد فوزي، ويتضمن شهادات لعدد من الفنانين والنقاد عن الفنان الكبير الراحل منهم: الموسيقار الراحل عمار الشريعي، الناقد السينمائي إمام عمر، عازفة الفلوت دكتورة رانيا يحيى، المطرب أحمد إبراهيم، دكتور منير فوزى نجل الفنان الراحل، و المخرج السينمائي الراحل دكتور سمير سيف.

ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

ــ فرقة التنورة التراثية بمركز إبداع قبة الغوري

في سياق متصل، تواصل فرقة التنورة التراثية، في السابعة مساء اليوم أيضا، عروضها في رحاب مركز إبداع قبة الغوري. حيث تقدم الفرقة عرضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية: "الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات، الطبلة"، كما يقوم بالغناء بمصاحبة الرقص منشد شعبي يعتمد على التلقائية والإنشاد الديني، وتعتمد عناصر الرقص بالفرقة على راقص التنورة "اللفيف"، والراقصين "الحناتية"، والذين يرقصون بآلة الإيقاع "المزهر"، جميع أفراد الفرقة من راقصين وموسيقيين تلقائيين تعلموا فنون الرقص والعزف والغناء عن آبائهم وأجداهم.

ــ محمود التهامي يواصل نشاط ورشته بقصر الأمير طاز

وفى الواحدة من ظهر نفس اليوم، يشهد قصر الأمير طاز بحي الخليفة، ورشة جديدة من ورش مدرسة الإنشاد الديني، والتى أسسها ويشرف عليها المنشد الشيخ محمود ياسين التهامي، بالتعاون مع قطاع الصندوق.

وتتضمن الورشة إنشاد لمنتخب المدرسة منها: موشح خير البرية، طالما أشكو غرامي، من مثل أحمد، كما يتضمن البرنامج تقديم تواشيح وابتهالات دينية من التراث، لفرقة "البتول" للإنشاد والمدائح النبوية، وهي مكونة من الفتيات.

ــ هل القراءة فريضة غائبة عن المصريين؟ بمركز طلعت حرب الثقافي

وفي الثالثة من عصر السبت أيضا، ينظم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالسيدة نفيسة، لقاء فني بعنوان "جولة الفنون" عرض تقديمي وحوار مفتوح.

يليها في الرابعة مساء، يقيم المركز بالتعاون مع نادي القصة، ندوة ثقافية تحت عنوان "هل القراءة فريضة غائبة عن المصريين؟"، بمشاركة كل من الكتاب والنقاد: دكتور محمد غنيم ــ الروائية ضحى عاصي ــ الناشر علي عبد الحميد مدير مركز الحضارة العربية للنشر، ويدير الندوة الناقد والروائي حسن الجوخ.

هذا تتناول الندوة إحدى أخطر الظواهر التي يعاني منها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة وهي عزوف المصريين عن قراءة صنوف الإبداع الأدبي من قصة ورواية وشعر، وأيضا الفكر المستنير.

كما تتطرق ندوة "هل القراءة فريضة غائبة عن المصريين؟"، إلى تقارير واحصائيات منظمة اليونسكو ومنظمات دولية وعربية أخرى حول تلك الظاهرة، ودور وتأثير السوشيال ميديا بالإضافة إلى المنظومة التعليمية والمؤسسات الثقافية والإعلامية وتفشي الخطاب السلفي.