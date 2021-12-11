السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العواصف الجوية تهدد أكثر من 55 مليون شخص بالولايات المتحدة

صراع العواصف
صراع العواصف

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن سباق العواصف القوي الذي يجتاح عبر وسط الولايات المتحدة سينتج عنه مجموعة من المخاطر المحتملة، بما في ذلك احتمال حدوث أعاصير ليلية قوية وثلوج كثيفة ورياح قوية تبدأ عطلة نهاية الأسبوع.

وتابعت أنه من المتوقع أن يتطور الطقس القاسي في وقت متأخر من اليوم الجمعة بداية من وادي المسيسيبي السفلي إلى وسط أوهايو قبل جبهة باردة قوية، مع أكبر تهديد للأعاصير الليلية الممتدة من أركنساس إلى إنديانا.

وأضافت أن أكثر من 55 مليون شخص معرضون لخطر العواصف الشديدة يوم الجمعة.

وقال جين نورمان، خبير الأرصاد الجوية في "سي إن إن": "هذه العاصفة الديناميكية المترامية الأطراف ستؤثر على أكثر من نصف البلاد، إنه صدام كلاسيكي للكتل الهوائية".

وأكدت الشبكة، أنه مع اندفاع الهواء البارد في القطب الشمالي جنوبًا، سوف يصطدم مع هواء دافئ ورطب قياسي في جميع أنحاء الجنوب، مما يؤدي إلى عواصف شديدة حيث تلتقي الكتل الهوائية.

وتابعت إنه تم إصدار إنذار خطر معتدل بحدوث عواصف شديدة - المستوى 4 من 5 - لأكثر من 2 مليون شخص، بما في ذلك في مدينة ممفيس، من قبل مركز التنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية. 

وأضافت أن  المخاطر المعززة من المستوى 3 تغطي المدن الرئيسية مثل إنديانابوليس وناشفيل وسانت لويس وميسوري ولويزفيل بكنتاكي.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، هناك خطر طفيف من المستوى 2 من العواصف الشديدة يمتد من شرق تكساس عبر شمال إنديانا، وهناك أيضًا خطر هامشي - المستوى 1 - من العواصف الشديدة التي تمتد من ساحل خليج تكساس إلى منطقة البحيرات العظمى.

وقال مركز التنبؤ: "المخاوف الرئيسية ستكون من الأعاصير العرضية والعواصف رعدية متفرقة ومدمرة".

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