الكشف على 725 مواطنا بقافلة «عنيك في عنينا» بقرية كفر دمنهور بالغربية

شهدت محافظ الغربية تنفيذ قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بقرية كفر دمنهور مركز زفتى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

وخلال القافلة تم الكشف على 725 مواطنًا، وتم توفير النظارات الطبية لـ269 مواطنا، وكذلك تقديم العلاج اللازم بالمجان لـ318 مواطنًا، كما تم تحويل 136 مريضًا في حاجة إلى عمليات عاجلة حيث سيتم إجراء العمليات بالمجان.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، إلى أن مبادرة "عنيك في عنينا" تهدف للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بمثل تلك المبادرات التي تهتم بتوفير العلاج اللائق للمواطنين غير القادرين في ظل الجمهورية الجديدة.

وفى سياق متصل وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع المخلفات بشكل مستمر، وتكثيف الحملات على الطرق الرئيسية، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى تحت إشراف اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بحمله نظافة مكبره على طريق محلة روح - صفط تراب، بمشاركة معدات الوحدات المحلية وعمال النظافة، حيث تم رفع 120 طن من تراكمات القمامة ونواتج التطهير ومخلفات الهدم بجوار شريط السكة الحديد على الطريق القديم محله روح- صفط.

ووجه الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية باستكمال أعمال النظافة بالطريق، والبدء في تشجير تلك المنطقة بزراعة العديد من أشجار الزينة والمثمرة، لمنع إلقاء المخلفات بها مرة أخرى من المواطنين.