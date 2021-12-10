الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا صن»: أعراض أوميكرون تربك العلماء وتعرض حياة الملايين للخطر

اوميكرون
اوميكرون

تظهر البيانات العالمية، أن متغير أوميكرون، أحدث متحورات فيروس كورونا، ينتقل للأشخاص الذين تم تطعيمهم حيث يخترق الاجسام المضادة لكن الأعراض أكثر اعتدالًا، حيث أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه على الرغم من أن المرض الشبيه بالبرد أفضل للشخص المصاب لأن أعراضه أخف من الأعراض الأخرى الشديدة، إلا أن الخبراء يقولون إنه يمكن أن يجعل تتبع الفيروس بين السكان أكثر صعوبة.


وتابعت، أن معظم الأشخاص لا يتقدمون لإجراء اختبار، إذ لم تظهر أعراض كورونا الثلاثة الكلاسيكية المدرجة من قبل منظمة الصحة البريطانية وهي السعال والحمى وفقدان الرائحة أو التذوق، مضيفة أن المتغير الجديد قد يتسبب في معدلات الاستشفاء عالية جدًا، حيث ينتشر الفيروس من خلال كل من الملقحين وغير الملقحين أو ممن أصيبوا بالعدوى سابقًَا، ومع ذلك، لا تزال معدلات الحالات أقل بشكل ملحوظ بين الذين تم تطعيمهم، ما يجعلها الطريقة الأكثر فعالية لحماية الأفراد من الفيروس.


وأكدت الصحيفة، أن هذا يأتي بعد الكشف عن النقاط الساخنة لانتقال متغير أوميكرون في المملكة المتحدة لأول مرة.


وناشدت الحكومة البريطانيين، أن يتوجهوا للإدارت الصحية والحصول على الجرعات المعززة من اللقاح، حيث تظهر الدراسات أنها تحسن الحماية بشكل كبير ضد أحدث المتغيرات.

ووفقًا لاحدث الدراسات، فإن حوالي 83658 شخصًا يصابون بأعراض كورونا كل يوم، مقابل 80483 شخصًا تم تقديره الأسبوع الماضي.


وتقدر الدراسة أن 25411 من هؤلاء تم تطعيمهم ارتفاعا من 24926 الأسبوع الماضي، وتعد معظم الاصابات الجديدة من متغير اوميكرون والذي ارتفعت فيه الاصابات بنسبة 45٪ في غضون 24 ساعة حيث بدا البريطانيون في تنفيذ الخطة ب.


وقالت الدراسة إن عدد الحالات الجديدة اليومية يرتفع لدى من هم دون سن 55 ، لكنه يظل منخفضًا في من هم فوق، مشيرة إلى أن جرعات اللقام المعززة الممنوحة لهذه الفئات العمرية تعمل على توفير حماية أفضل ضد متغير دلتا ، التي لا تزال السلالة الأكثر انتشارًا في المملكة المتحدة.

أوميكرون المملكة المتحدة خطة معدلات فيروس كورونا علماء اختبار إصابات تطعيم العدوى منظمة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

صورة صادمة لـ شيرين عبدالوهاب عقب طلاقها

«الصحة» تعلن خبرًا سارًا بشأن الموجة الرابعة من كورونا

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

آخر قرارات مجلس الوزراء بخصوص كورونا.. اعرف التفاصيل

شاب يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد.. وشهود: كان سكران

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: مكان بين الأمم

الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم ونابلس