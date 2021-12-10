«ذا صن»: أعراض أوميكرون تربك العلماء وتعرض حياة الملايين للخطر

تظهر البيانات العالمية، أن متغير أوميكرون، أحدث متحورات فيروس كورونا، ينتقل للأشخاص الذين تم تطعيمهم حيث يخترق الاجسام المضادة لكن الأعراض أكثر اعتدالًا، حيث أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه على الرغم من أن المرض الشبيه بالبرد أفضل للشخص المصاب لأن أعراضه أخف من الأعراض الأخرى الشديدة، إلا أن الخبراء يقولون إنه يمكن أن يجعل تتبع الفيروس بين السكان أكثر صعوبة.



وتابعت، أن معظم الأشخاص لا يتقدمون لإجراء اختبار، إذ لم تظهر أعراض كورونا الثلاثة الكلاسيكية المدرجة من قبل منظمة الصحة البريطانية وهي السعال والحمى وفقدان الرائحة أو التذوق، مضيفة أن المتغير الجديد قد يتسبب في معدلات الاستشفاء عالية جدًا، حيث ينتشر الفيروس من خلال كل من الملقحين وغير الملقحين أو ممن أصيبوا بالعدوى سابقًَا، ومع ذلك، لا تزال معدلات الحالات أقل بشكل ملحوظ بين الذين تم تطعيمهم، ما يجعلها الطريقة الأكثر فعالية لحماية الأفراد من الفيروس.



وأكدت الصحيفة، أن هذا يأتي بعد الكشف عن النقاط الساخنة لانتقال متغير أوميكرون في المملكة المتحدة لأول مرة.



وناشدت الحكومة البريطانيين، أن يتوجهوا للإدارت الصحية والحصول على الجرعات المعززة من اللقاح، حيث تظهر الدراسات أنها تحسن الحماية بشكل كبير ضد أحدث المتغيرات.

ووفقًا لاحدث الدراسات، فإن حوالي 83658 شخصًا يصابون بأعراض كورونا كل يوم، مقابل 80483 شخصًا تم تقديره الأسبوع الماضي.



وتقدر الدراسة أن 25411 من هؤلاء تم تطعيمهم ارتفاعا من 24926 الأسبوع الماضي، وتعد معظم الاصابات الجديدة من متغير اوميكرون والذي ارتفعت فيه الاصابات بنسبة 45٪ في غضون 24 ساعة حيث بدا البريطانيون في تنفيذ الخطة ب.



وقالت الدراسة إن عدد الحالات الجديدة اليومية يرتفع لدى من هم دون سن 55 ، لكنه يظل منخفضًا في من هم فوق، مشيرة إلى أن جرعات اللقام المعززة الممنوحة لهذه الفئات العمرية تعمل على توفير حماية أفضل ضد متغير دلتا ، التي لا تزال السلالة الأكثر انتشارًا في المملكة المتحدة.