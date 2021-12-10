الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة الدخيلة تكشف سبب سقوط شخص من الطابق الرابع

نيابة
نيابة

تجري نيابة الدخيلة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة سقوط شخص من شرفة بالدور الرابع بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، حيث كشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية بالحادث.

  تلقت شرطة النجدة بالإسكندرية بلاغا يفيد بمصرع شخص في منطقة الهانوفيل بشارع زمزم غرب الإسكندرية وانتقلت قوة من الشرطة بقسم شرطة الدخيلة.

وأكد شهود عيان، أن الواقعة كانت في الساعات الأولى من صباح اليوم وأنه سقط من الشرفة بعد اختلال توازنه وتوفى لتأثره بعدد من الإصابات.

وتباشر نيابة الدخيلة التحقيقات لمعرفة وجود شبهه جنائية في الحادث أم لا والاطلاع على تحريات المباحث بالواقعة وسؤال شهود العيان، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف لاتخاذ اللازم.

الإسكندرية المباحث تحقيقات شخص شرف بلاغ شهود عيان

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