الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا صن»: انفجار استوائي يعيد بريطانيا إلى الصيف بعد أسبوعين من العواصف

عاصفة بارا
عاصفة بارا

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن المملكة المتحدة ستشهد انفجار استوائي لمدة أسبوع، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة في نهاية هذا الأسبوع. 


وتابعت، أن هذا الهواء المعتدل القادم من جزر الأزور الأطلسية سيدفع الزئبق إلى تسجيل أرقام مضاعفة في نهاية هذا الأسبوع، بعد أسابيع من الثلوج والعواصف، مضيفة أن درجات الحرارة المرتفعة التي تصل الى 14 درجة مئوية عبر جنوب بريطانيا تشعر وكأنها منتصف الربيع أكثر من بداية الشتاء.


وأشارت إلى أنه سوف تتطابق درجات الحرارة في أجزاء من المملكة المتحدة خلال الأيام المقبلة مع تلك الموجودة في جنوب فرنسا.


ومن جانبه، قال جيم ديل، خبير الأرصاد الجوية في خدمات الطقس البريطانية: «بعد أسابيع من العواصف، بريطانيا على وشك أن تصبح معتدلة»، مضيفا: «نحن على وشك الحصول على تدفق هواء شبه استوائي يبدأ يوم السبت، ويمكن أن نرى درجات حرارة في الجنوب تصل إلى 14 درجة مئوية، هذا هو الهواء القادم من إسبانيا وجزر الأزور، وبينما ستأتي جبهة باردة بعد عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني ان الطقس المعتدل عمومًا سيستمر لمدة أسبوع تقريبا».

وتابع: «سيكون أيضًا الطقس هادئًا للغاية وسيستقر مع عدم وجود عواصف على الرادار، لذلك سيكون هناك تغيير كبير عما رأيناه حتى الآن». 

وأكدت الصحيفة، أن التوقعات المبهجة تأتي في الوقت الذي تقوم فيه مساحات شاسعة من المقاطعة بتنظيف الفوضى التي خلفها هجوم العاصفة بارا.

يذكر أن تسببت العاصفة في وقت سابق من هذا الأسبوع في إطلاق العنان لرياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج وتركت الآلاف بدون كهرباء.

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