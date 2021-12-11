3 قواعد لإنهاء الخلافات الزوجية بشياكة

لاشك أن جميع الأزواج يمرون أحيانًا بفترات من الخلافات تنتجها طبيعة الحياة المستمرة والمشتعلة، ومتطلبات الحياة التي دائمًا ما تضع الزوجين في مواجهة مباشرة مع الأزمات، وتنتقل بهما من مرحلة الحب بلا مسؤوليات التي جاءت قبل الزواج إلى الحب المثقل بالمسؤولية القاتلة.

في خلال هذه الرحلة التي تمتد بطول العلاقة الزوجية، نجد بعض الأزواج، يتحدثون بطريقة شدية اللهجة، مما قد يؤدي بهم في النهاية إلى خسارة بعضهم البعض.

فن الإتيكيت وضع قواعد للتعامل أثناء الخلافات الزوجية حتى ينتهي الأمر بكل حب وشياكة، ونرصد بعضها في السطور التالية، بحسب ماورد في موقع "familylife".

التكيف مع الاختلاف:

إذا كنت تريد أن تنهي الخلاف القائم بمزيد من الوضوح والشياكة، فهذا يتطلب أولًا أن تدرك أن الشخص الأخر، ليس نسخة تفيصلية منك، وإنما هو صاحب شخصية مستقلة وأراء يجب أن نحترمها ونضعها في عين الاعتبار، ونتعامل على أساسها.

لا تكن أنانيًا:

لا ينبغى أن تلغي وجود الشخص الآخر في سبيل القيام بترسيخ القرارات الخاصة بك، لابد أن تعلم أن العلاقة الزوجية لها طرفان، كل منهما مسؤول مسؤولية كبيرة ومماثلة تمامًا للطرف الآخر، لذلك لابد أن نضع أفكاره ومبادئه وقرارته في عين الاعتبار، وأن تكون مؤمن بأن ذلك شيء من حقه.

الحب ينتصر أخيرًا:

إذا ما بائت كل المحاولات الأولى بالفشل، فيجب هنا أن يظهر دور الحب الفعال في إنهاء كل شيء، وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح، طالما أن طرفي العلاقة لديهما رغبة في الاستمرار والبدء من جديد يمنحهم الحب فرصة جديدة لتحقيق ذلك، فرصة من الممكن أن تنتهي خلالها كل المشاكل والأمور التي كانت عالقة في الماضي من غير حل.