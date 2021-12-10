لقاح كورونا.. كيف يمكن التسجيل لجميع الفئات

خطوات إعادة تسجيل طلب لقاح كورونا من الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حيث يبحث ملايين المواطنين الراغبين في الحصول على المصل عن خطوات إعادة طلب التسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا، ضمن خطة الحكومة لتوفير التطعيمات لجميع السكان في إطار خطة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والسلالة الجديدة.



لقاح كورونا

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان، بعد ارتفاع معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، خطوات إعادة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، فى حالة التخلف عن الموعد المحدد نتيجة أية ظروف طارئة.

رابط التسجيل للحصول على لقاحات كورونا

كذلك اتاحت وزارة الصحة والسكان، جميع خطوات إعادة التسجيل لأخذ مصل كورونا، لتجنب الإصابة وتخفيف المضاعفات الناتجة عنه، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمى.

في النهاية، اتاحت وزارة الصحة والسكان عبر الرابط الرسمى لها، جميع خطوات إعادة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، من خلال الخطوات التالية:

https://egcovac.mohp.gov.eg

أولا.. الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة الصحة والسكان.

وايضا يتم كتابة رقم طلب الحصول على اللقاح، واخر أربعة أرقام من الرقم القومى أو من جواز السفر للمتقدم.

وكذلك الضغط على استفسار عن الطلب، وفى حالة عدم إعلان موعد التلقيح تظهر بيانات الطلب المقدم على الشاشة.

كما يتم ظهور رسالة ضرورة التفعيل فى حالة عدم الحضور في الموعد المحدد، مع القيام بتعديل البيانات.

وايضا يتم إختيار إعادة التفعيل عند الرغبة في تحديد موعد جديد لتلقى اللقاح.

وفى النهاية تظهر الرسالة وإعادة تفعيل الطلب مع تحديد موعد جديد لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.

في الختام، أكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال الرابط الرسمى، تجنباً لمنع الدخول إلى المصالح والهيئات الحكومية.

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رابط تسجيل بيانات المواطنين للحصول على لقاح كورونا