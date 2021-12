«فيديو مصر» ضمن أفضل الأفلام الترويجية للسياحة فى العالم

كشف الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، عن فوز مصر في مسابقة الفيديوهات الترويجية لعام 2021 ضمن المسابقة التى وضعتها منظمة السياحة العالمية، وقد تم إطلاق المسابقة قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، وتم تصميم المسابقة لتكريم أفضل رواة القصص المرئية من جميع مناطق العالم.

وأضاف البطوطي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المسابقة تجرى سنويا للأفلام الدعائية التي تعرضها الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية وكذلك الأعضاء المنتسبين، ويتم اختيار أفضل الأفلام الدعائية بواسطة لجنة مستقلة من المتخصصين في الدعاية والإعلام واختيار فائز عن كل منطقة من المناطق الخمسة المذكورة (إفريقيا- الشرق الأوسط- الأمريكتين- آسيا والباسيفيك- أوروبا).

ويتم اختيار أفضل الأمثلة على الوجهات السياحية التي تسخّر قوة السياحة من أجل التنمية المستدامة في مسابقة الفيديو السياحي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2021، وقد تم الحكم على الطلبات في فئتين:

الفئة الأولى: الترويج والعقد من العمل، حيث طُلب من المشاركين استخدام الأفلام لإظهار كيف يطور قطاع السياحة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال الإشارات إلى واحد أو أكثر من الأهداف العالمية السبعة عشر لمنظمة الأمم المتحدة.

الفئة الثانية هي قصص استثنائية عن السياحة المستدامة، حيث طُلب من المشاركين تقديم أمثلة رائعة تعرض الوجه الإنساني للسياحة، وتوضح الأثر الاجتماعي الإيجابي الذي يمكن أن يحققه القطاع من خلال توفير الفرص للجميع.

وتم عرض جميع الطلبات المقدمة من قبل هيئة محلفين مستقلة مكونة من وسائل الإعلام الدولية التي تم جمعها في مدريد خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.

الفائزون في مسابقة هذا العام هم: الترويج والعقد من العمل Promotion and the Decade of Action

- منطقة إفريقيا: سيشيل- Experience Seychelles

- منطقة الشرق الأوسط: مصر

- منطقة الأمريكتين: جزر الباهاما- Exuma Land and Sea Park

- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: ماكاو، الصين- Sustainable Gastronomy Day 2021

- منطقة أوروبا: جورجيا- The Grand Tour of Samegrelo

قصص استثنائية عن السياحة المستدامة Exceptional Stories of Sustainable Tourism

- منطقة إفريقيا: سيشيل- Creole Rendezvous

- منطقة الشرق الأوسط: شركة البحر الأحمر- بذور الأمل (عضو منتسب- المملكة العربية السعودية)

- منطقة الأمريكتين: بورتوريكو- السياحة الزراعية بورتوريكو (عضو منتسب)

- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: الفلبين- Have A Safe Trip, Pinas

- منطقة أوروبا: سلوفينيا- Slovenian Gastronomy. You can't spell Slovenia without love