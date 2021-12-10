متهم بإشعال النيران في محل ملابس بالقاهرة: صاحبه شهد لـ«عمي ضد أبويا»

أدلى المتهم باشعال النيران بمحل ملابس أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، باعترافات تفصيلية حول الواقعة بقيامه بإضرام النيران بمحل الملابس ملك آخر بمنطقة دار السلام، نظراً لقيام شريك مالك المحل بالشهادة فى خلافات حول الميراث لصالح عمه ضد والده فخطط للانتقام منه فقام بإحضار كمية من سائل البنزين وتوجه بها لمحل المجنى عليه وقام بسكب البنزين أسفل باب المحل وإضرام النيران به مما أدى لاحتراق محتويات المحل بالكامل.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية الإخماد دون وقوع أي إصابات وتم القبض عليه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريـق داخـل محـل ملابس كائن بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ، نتج عن ذلك احتراق محتويات المحل بالكامل "دون إصابات"، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.