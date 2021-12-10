وزير الصحة الألماني: الأولوية القصوى لنا هي حماية السكان

أعلن وزير الصحة الألماني الجديد، كارل لاوترباخ، أن مكافحة جائحة كورونا تتصدر أولويات الحكومة الألمانية الجديدة.

وقال "لاوترباخ"، اليوم الجمعة، في جلسة مناقشة تعديلات في قانون الحماية من العدوى بالبرلمان الألماني: "الأولوية القصوى لنا هي حماية السكان في الأزمة الصحية.. سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الأزمة بسرعة".

وذكر الوزير الألماني، أنه بتعديل قانون الحماية من العدوى، سيُجرى توفير الأداة اللازمة لكسر موجة "دلتا" ودرء موجة "أوميكرون" قدر الإمكان.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه "ليس من المخزي" أن يُجرى تحسين قانون الحماية من العدوى على أساس مقترح جيد، داعيًا المعارضة إلى التعاون، وقال: "هذه الجائحة مهمة لنا جميعًا"، مشيرًا إلى أنها ليست مناسبة للنزاعات السياسية الحزبية.

وقال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، إرفين رودل، إن التعديلات المقترحة تستند أساسًا إلى مقترحات للتحالف المسيحي، مضيفًا أنها تسير بشكل مبدئي "في الاتجاه الصحيح"، موضحًا في المقابل أنها لا تزال غير كافية، محذرًا من إجراء تعديلات على نحو متواصل في قانون الحماية من العدوى، مشيرًا إلى أن هذا يزعج السكان ويقلل من القبول بسياسة كورونا.

وسجلت ألمانيا، أعلى حصيلة يومية لحالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ فبراير الماضي، حيث أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية وفاة 527 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 104 آلاف و47 حالة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المعهد سجل أيضًا إصابة 69 ألفًا و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و291 ألفا و621 حالة، وتعافى أكثر من خمسة ملايين ونصف شخص منذ بداية الجائحة.

فيما أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالمتحور إلى 11 حالة حتى الآن.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالتين لمسافرين عادا من جنوب إفريقيا إلى العاصمة الألمانية "برلين"، مشيرة إلى أن هناك حالة أو حالتين مشتبه في إصابتهما بالمتحور وفي انتظار التأكيد.