أسعار العملات اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

أسعار العملات اليوم الجمعة.. تشغل حيز كبير من اهتمام المصريين نظرا لتغير الأسعار بشكل يومي حيث يهتم المصريين بمتابعة الأسعار قبل الذهاب للبنوك وتغيير العملات من ماكينات الصرافة، سواء الدولار أو اليورو أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي في جميع البنوك المختلفة.

أسعار العملات اليوم الجمعة

تستعرض "الدستور" سعر العملات في البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وذلك طبقا لآخر تعاملات وردت في هذا الصباح يوم الجمعة الذي يوافق 10 ديسمبر.

سعر اليورو في جميع البنوك المصرية اليوم الجمعة

يسجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي نحو 17.73 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.73 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.71 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.71 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنوك المصرية

سجل اليوم الجمعة سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار الجنيه الإسترليني أمام الجنيها المصريا

سجل سعر الجنيه الإسترليني صباح اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية نحو 20.63 جنيه للشراء، 20.82 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، نحو 20.63 جنيه للشراء، و20.99 جنيها للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.66 جنيه للشراء، و20.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الجمعة

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

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