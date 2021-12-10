الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عايرته بعجزه الجنسي فقتلها في 15 مايو.. والنيابة تحيله لـ«الجنايات»

جثة
جثة

أحالت النيابة العامة تاجرا للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل زوجته لكثرة معايرتها له بعجزه الجنسي بمدينة 15 مايو.

كان قد أقدم زوج على قتل زوجته بمدينة 15 مايو، لكثرة معايرتها له بعجزه الجنسى، ثم اتصل بالشرطة وادعى أن شخصا مجهولا قتلها داخل غرفة نومها.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهم الذى يبلغ من العمر52 سنة، تزوج المجني عليها منذ 18 عاما، وكانت الزوجة الثانية له، وبدأت الخلافات تنشب بينهما نتيجة إصابته بمرض السكر وما تبعه من إصابته بعجز جنسي.

وتبين من التحقيقات أن الزوج غضب من زوجته لمعايرتها له، وقام بتطليقها، لكنه لم يقدر على فراقها فطلب ردها وإعادتها لعصمته بموجب عقد زواج عرفي، وبعدها بدأ يشك فى سلوكها، قبل أن يصارحها بشكوكه فردت عليه بعنف، ثم عايرته بضعفه الجنسي، ليضربها ويخنقها حتى فارقت الحياة، ثم هرب بعد إبلاغ الشرطة بالعثور عليها قتيلة وأن شخصا ما قتلها.

تم تشكيل فريق بحثى توصلت جهوده إلى أن الزوج هو منفذ الجريمة، وبدأت الشرطة فى ملاحقته، حتى توصلت لسيارته فى المرج وتم ضبط الزوج، الذى كان مختبأ فى منطقة عرب غنيم، وبحوزته 63 ألف جنيه، واعترف بارتكاب جريمة القتل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى أحالت أأوراق القضية عقب انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات.

النيابة العامة تاجر الجنايات قتل زوجته عجزه الجنسى 15 مايو

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