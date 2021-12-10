الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الصحة»: تقديم الخدمات الطبية لـ113 ألف مواطن فوق 65 عاما

الصحة»: تقديم الخدمات
الصحة»: تقديم الخدمات الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ113 ألفَا و735 مواطنًا فوق سن 65 عامًا ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق ال 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، من خلال 401 وحدة ومركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة، كمرحلة أولى، مؤكدًا إحالة 8944 حالة إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة.

ومن جهته، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

وأضاف أن البرنامج يقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر الدم العشوائي)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث أوقات تناول الوجبات، والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأكد عبدالرازق أنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة صحية، للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" ومبادرات "100 مليون صحة" لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تستقبل استفسارات المواطنين عن "برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" عبر الخط الساخن (15335).

الصحة تقديم الخدمات الطبية فوق سن 65 الرعاية الصحية المستمرة كبار السن تحسين جودة الحياة الصحية

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