الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرعاية الصحية توضح جهود مركز طب أسرة «مصطفى كامل» لذوي الاحتياجات ببورسعيد

صورة من صفحة وزارة
صورة من صفحة وزارة الصحة

كشفت هيئة الرعاية الصحية جهود مركز طب أسرة (مصطفى كامل) لذوي الاحتياجات الخاصة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المركز يقدم خدمات فحص الأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية أن المركز يقدم خدماته تحت إشراف الدكتورة ولاء حمدي _ أخصائي طب الأسنان للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنه يمكن حجز موعد للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344.

هيئة الرعاية الصحية مركز صحة مصطفى كامل التأمين الصحي الشامل بورسعيد

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