الرعاية الصحية توضح جهود مركز طب أسرة «مصطفى كامل» لذوي الاحتياجات ببورسعيد

كشفت هيئة الرعاية الصحية جهود مركز طب أسرة (مصطفى كامل) لذوي الاحتياجات الخاصة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المركز يقدم خدمات فحص الأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية أن المركز يقدم خدماته تحت إشراف الدكتورة ولاء حمدي _ أخصائي طب الأسنان للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنه يمكن حجز موعد للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344.