الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

استشارى مناعة: 10 نصائح للأمهات لزيادة مناعة الأطفال

كورونا في مصر
كورونا في مصر

فى وقت انتشرت فيه جائحة كورونا وتسببت فى حالة من الرعب على مستوى العالم على مدار عامين كاملين، ومع موجة التقلبات الجوية المتصاعدة، وانطلاق فصل الشتاء وانتشار نزلات البرد والإنفلونزا وتأثر الجهاز المناعي بالميكروبات، تزداد الحاجة لحماية الجهاز المناعى ليصبح قادرًا على مواجهة كل تلك المخاطر.

«الدستور» تواصلت مع الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لمعرفة طرق وقاية الأطفال من نزلات البرد..

المناعة والوقاية من الفيروسات 

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية والمناعة، قال إن المناعة طوق النجاة من فيروس كورونا الجديد، موضحًا أن سر الخلاص من الفيروسات هو المناعة، لافتًا إلى أن الجهاز المناعى القوى يغسل الجسم من الفيروسات بسهولة، وربما يتم شفاء الشخص المصاب من الفيروس دون ظهور أعراض.

كما أوضح بدران أن العلاج من الفيروسات يعتمد على مضادات الفيروسات، وهى ليست رخيصة الثمن، وإن وجدت تختص بنوع ما من الفيروسات، ولا تعمل ضد الفيروسات الجديدة غالباً. 

التغذية صمام المناعة لدي الأطفال 

وأشار بدران إلى أن تحسين التغذية مرتبط بصحة الأطفال والرضع، لافتًا إلى أن جهاز المناعة مرتبط بنمط الحياة الصحي لما له من تأثير على جميع وظائف الجسم بما في ذلك المناعة.

وأكد بدران، أن هناك العديد من العناصر الغذائية التي تشارك في الأداء الطبيعي للجهاز المناعي، وهذا هو السبب في أن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن هو أفضل طريقة لدعم وظيفة المناعة. 

فيتامينات تعزيز المناعة  

وأوضح بدران أن العناصر الغذائية المهمة لوظيفة المناعة الفعالة تتلخص في “البروتين، النحاس، حمض الفولي حديد، السيلينيوم، الزنك، فيتامينات أ ، ب 6 ، ب 12 ، س ، د”.

“فيتامين سى” والحماية من الآشعة الضارة 

وتابع بدران أن فيتامين سي يعزز امتصاص الحديد، ويعمل علي حماية الأطفال من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ويساعد في تكوين العظام، وتكوين الأوعية الدموية وتوسيعها، ويمنح الجسم حيوية ونضارة.

كما يساعد “فيتامين سي” على التئام الجروح وتقوية المناعة، والحماية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وينظم نسب الكوليسترول في الدم، كما يحمي من مضاعفات مرض السكر والبرد .

نصائح للأمهات

ووجه "بدران"، عددًا من النصائح للأمهات  حول أهم مصادر فيتامين د الطبيعية، والتى تساعد فى تقوية المناعة لدى الأطفال..

1-  تعريض الجسم مباشرة للشمس  15 دقيقة يومياً خلال ساعات الصباح أو بعد العصر

2- تناول الأسماك، البيض، زيت كبد الحوت، السالمون، الماكريل، والتونة، الكبدة، صفار البيض، الجبن.

3- تناول الخضراوات والفواكه الطازجة 

4- التمتع بقسط وافر من النوم 

5- البعد عن المدخنين 

6-  الرضاعة الطبيعية 

7-  الحد من تناول الأغذية المصنعة والجاهزة ومكسبات الطعم واللون والرائحة

8- زيادة وقت النوم إلى 8 ساعات فى الظلام الدامس بدون ضوضاء

9- البعد عن التوترات وإساءة معاملة الأطفال، فالتوتر يؤثر على مناعة الطفل ويرفع معدلات العدوى بالميكروبات.

 10-  شرب السوائل خاصة الدافئة.

التقلبات الجوية الشتاء نزلات البرد الجهاز المناعى الأطعمة مناعة الأطفال الطفل الأغذية الصحية مجدي بدران الدستور الفيروسات

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