«تموين جنوب سيناء» تحرر 33 محضرا بشرم الشيخ وراس سدر

نفذت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، عددا من الحملات التموينية على الأسواق والمحلات وكافة الأنشطة التموينية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين علي مدينتي شرم الشيخ وراس سدر، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

و تمكنت الحملات من تحرير 33 محضرا تموينيا، منها محضري بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 10 محاضر تموينية، لعدم الإعلان عن الأسعار المقررة، و21 محضرا تموينيا عدم الاحتفاظ بشهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات والعرض علي النيابه العامة.

وكانت مديرية تموين شمال سيناء، قد نفذت حملات متابعة للأسعار و مدى توفر أنابيب الغاز، وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء فى بيان، تكثيف الحملات التموينية ومتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة، وتحرير المحاضر التموينية للمخالفين.

وتم المرور على الأسواق والمخابز ومتابعة بيع اسطوانات الغاز والأوزان، وتفقد الحالة التموينية ومتابعة صرف المقررات التموينية للتجار التموينيين وجمعيتى، والجمعيات التعاونية من مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة لصرفها للمواطنين.