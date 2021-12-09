تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة شخص لاتهامه بقتل جاره وطفلته وإشعال النيران في جسدهما بسبب خلافات بمنطقة حلوان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "جودة. خ" 61 عاما، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه احمد محمد عمداً مع سبق الإصرار بانه علي اثر خلافات سابقة فيما بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم علي تحقيق المنية واعد لهذا الغرض سلاح ابيض "ماسورتان حديديتان" فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربه واثخن بثلاثة في الرأس فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله وما ان أيقن وفاته حتي اضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأكد مجري التحريات أن تحرياته السرية توصلت الي صحة ارتكاب المتهم للواقعة، بانه وعلي اثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه علي اثر اعتقاد الأخير بوجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجته اعتاد المجني عليه استغلال المتهم ماديا، وبتاريخ الواقعة أنوى المتهم ازهاق روح المجني عليه لما عاناه منه فأعد لذلك السلاح الأبيض المضبوط ودلف للعين محب للواقعة وغافل المجني عليه حال نومه وكال له ضربه واتبعها بثلاثة بالرأس وأخيرها بالصدر باستخدام السلاح الأبيض وعندما عادت نجلته المجني المجني عليها فأبصرته حال ذلك حاولت الفرار ولكن تمكن منها وكال لها ضربه بالرأس بذات السلاح الأبيض وما أن أيقن وفاتها اضرم بجثمانهما النيران محاولا إخفاء جرمه قاصداً من ذلك قتلهما.

وأوضح تقرير الصفة التشريحية ان إصابة المجني عليه احمد محمد عبارة خمسة جروح، بعموم فروة الرأس وكذا عدة كدمات منتشرة بعموم الوجه وبباطن الشفتين مصحوبة بكسور في الإسنان وهي إصابات ذات طبيعة رضيه حيوية حديثة حدثت من المصادمة بأدل أو أدوات صلبة من مثل الأدوات المضبوطة بالإضافة إلى الحروق المشاهدة بالجثمان عبارة عن حروق نارية غير حيوية حدثت من ملامسة الجسم للهب النار.

وأضاف تقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجني عليها ملك أحمد عبارة عن عدة كدمات منتشرة بعموم الجبهة ومقدم فروة الرأس مصحوبه بكسور .

كما اثبت تقرير المعامل الجنائية تطابق البصمة المستخلصة من التلوث الدموية علي الأدوات المضبوطة مع بعضهما البعض كما يتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليه احمد محمد ، كما ثبت احتواء الزجاجات المضبوطة علي مشتقات مواد بترولية قابله للإشعال .