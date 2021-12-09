تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما

تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة شخص لاتهامه بقتل جاره وطفلته وإشعال النيران في جسدهما بسبب خلافات بمنطقة حلوان.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم "جودة. خ" 61 عاما، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه احمد محمد عمداً مع سبق الإصرار بانه علي اثر خلافات سابقة فيما بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم علي تحقيق المنية واعد لهذا الغرض سلاح ابيض "ماسورتان حديديتان" فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربه واثخن بثلاثة في الرأس فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله وما ان أيقن وفاته حتي اضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
وأكد مجري التحريات أن تحرياته السرية توصلت الي صحة ارتكاب المتهم للواقعة، بانه وعلي اثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه علي اثر اعتقاد الأخير بوجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجته اعتاد المجني عليه استغلال المتهم ماديا، وبتاريخ الواقعة أنوى المتهم ازهاق روح المجني عليه لما عاناه منه فأعد لذلك السلاح الأبيض المضبوط ودلف للعين محب للواقعة وغافل المجني عليه حال نومه وكال له ضربه واتبعها بثلاثة بالرأس وأخيرها بالصدر باستخدام السلاح الأبيض وعندما عادت نجلته المجني المجني عليها فأبصرته حال ذلك حاولت الفرار ولكن تمكن منها وكال لها ضربه بالرأس بذات السلاح الأبيض وما أن أيقن وفاتها اضرم بجثمانهما النيران محاولا إخفاء جرمه قاصداً من ذلك قتلهما.
وأوضح تقرير الصفة التشريحية ان إصابة المجني عليه احمد محمد عبارة خمسة جروح، بعموم فروة الرأس وكذا عدة كدمات منتشرة بعموم الوجه وبباطن الشفتين مصحوبة بكسور في الإسنان وهي إصابات ذات طبيعة رضيه حيوية حديثة حدثت من المصادمة بأدل أو أدوات صلبة من مثل الأدوات المضبوطة بالإضافة إلى الحروق المشاهدة بالجثمان عبارة عن حروق نارية غير حيوية حدثت من ملامسة الجسم للهب النار.
وأضاف تقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجني عليها ملك أحمد عبارة عن عدة كدمات منتشرة بعموم الجبهة ومقدم فروة الرأس مصحوبه بكسور .
كما اثبت تقرير المعامل الجنائية تطابق البصمة المستخلصة من التلوث الدموية علي الأدوات المضبوطة مع بعضهما البعض كما يتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليه احمد محمد ، كما ثبت احتواء الزجاجات المضبوطة علي مشتقات مواد بترولية قابله للإشعال .