الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة محمد الغيطى من سب وقذف موظف بمحافظة الإسكندرية

محمد الغيطي
محمد الغيطي

قضت محكمة جنح أكتوبر، ببراءة الإعلامي محمد الغيطى، من اتهامه بالسب والقذف والتشهير بموظف في محافظة الإسكندرية.

وكان موظف بمحافظة الإسكندرية أقام دعوى اتهم فيها الإعلامي محمد الغيطي، بالتشهير به عن طريق نشر مستندات على الشاشة، أثناء تناوله لقضية الرشوة الخاصة بسعاد الخولي، النائب السابق لمحافظ الإسكندرية.

وتابعا الدعوى، أن "الغيطي" عرض أمرا بضبط وإحضار الموظف، بسبب خلافات زوجية، ولم يكن على علاقة بقضية الرشوة، لكن تلك الواقعة تسببت في نقله من وظيفته.

جنح أكتوبر الإعلامي محمد الغيطي براءة الإعلامي محمد الغيطى التشهير محافظة الاسكندرية

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