«تجديد الشعر والغناء» موضوع صالون أوبرا الإسكندرية.. الإثنين

يعقد صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، لقاء بعنوان "التجديد في موسيقى الشعر.. وتأثيره على الغناء"، ويستضيف الشاعر الدكتور عبدالحميد محمود، والملحن الشاب أحمد بدوي، ويديره الكاتب أحمد بسيوني، وذلك في السابعة مساء الإثنين 13 ديسمبر الجاري على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وكتب الشاعر السكندري الدكتور عبدالحميد محمود، العديد من الأعمال والقصائد الشعرية التي لحنها العمالقة منهم محمد الموجي، وسيد مكاوي، أما أحمد بدوي، فهو ملحن ومطرب وعازف تتلمذ على يد الموسيقار عمار الشريعي، وقام بتلحين وتوزيع العديد من الأغاني وتترات المسلسلات لكثير من المطربين.