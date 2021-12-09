إحالة أوراق سائق بالشرقية قتل وأصاب 7 أشخاص للمفتى

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بإحالة أوراق "أحمد. م" 36 سنة سائق، المتهم بقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم نجله البالغ من العمر عامين، بدائرة قسم أول الزقازيق، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة الثاني من يناير المقبل للنطق بالحكم على المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمود أمين، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 14719 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 28 مايو من العام المنقضي،عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ من عدد من الأهالي بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بحدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل، وطعنه لنجله وشخصين وإصابة عدد من المواطنين تصادف مرورهم بالمنطقة.

وتبين من التحريات قيام "أحمد م إ" 36 سنة سائق مقيم شارع فاروق، دائرة قسم أول الزقازيق، بقتل كل من نجله الطفل "محمد" عامين، و"أحمد ف ع"، و"عمرو ع ع"، وشرع فى قتل المجنى عليهم "أحمد م س"، و"بخيت ا ع"، و"يوسف ش"، و"صباح ع م"، وتبين أن المتهم من متعاطى المواد المخدرة وكان يعالج فى مصحة والفترة الأخيرة تلاحظ عليه عدم الاتزان، فقام بقتل نجله، ثم استقل تروسيكل وقتل شخص يعمل بائعا فى سوق الجملة أمام المارة، ثم استقل التروسيكل بعد تهديده الأهالى فى حالة الاقتراب منه، وشرع فى قتل سيدة تسير فى شارع الورش دائرة قسم أول، ولاذا بالفرار، و3 آخرين تصادف مرورهم، ثم قتل شابًا بمركز أبوحماد.

وتمكنت قوات الأمن بمساعدة الأهالى من القبض عليه، وتم إحالته من قبل نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد رجب، مدير النيابة، إلى محكمة جنايات الزقازيق.