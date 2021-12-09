نصائح من «المرور» للسائقين لتفادي حوادث الطرق

نشرت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000، وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

وشددت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، على توجيه إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، وأوضحت إدارة المرور أنه فى حالة قيادة السيارات أعلى الطرق يجب السير بسرعات منخفضة، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

ولفتت إدارة المرور إلى أنه لتفادى الحوادث أعلى الطرق يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة "أمطار، ضباب، عواصف".

وحذرت إدارة المرور قائدى السيارات من عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة، وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة الأعطال المفاجئة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.