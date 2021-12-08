الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد بديوان عام المحافظة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء بمكتبه، اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، في زيارته للمحافظة لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، في عدد من المجالات.

ورحب محافظ سوهاج برئيس هيئة تنمية الصعيد على أرض سوهاج، وتناول اللقاء مناقشة أهم المشروعات التي تعمل بها الهيئة في نطاق المحافظة ومنها تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى بروتوكول للتعاون لتطوير ورفع كفاءة المشروعات الانتاجية بالمحافظة.

وعلى هامش زيارته للمحافظة، تفقد رئيس هيئة تنمية الصعيد يرافقه اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، أعمال تطوير الوحدات البيطرية بقريتي "الأغانة، والمدمر" بمركز طما، بحضور حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما.

على الدين اليوم عمل امتحانات تنمية وزارة التموين الدولة مجتمع لحوم فحص تنسيق سوهاج طلاق الصحة مدير

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