الأجهزة المختصة تعاين موقع تطاير الحواجز أعلى «الدائري»

انتقلت الأجهزة المختصة لموقع تطاير الحواجز، المتواجدة في إحدى مناطق الأعمال أعلى الطريق الدائري بسبب الأحوال الجوية السيئة، وتبين عدم توقف حركة السيارات، التي انتظمت وسط خدمات مرورية مكثفة.

كانت رياح شديدة وعواصف ترابية قد ضربت البلاد ما أدى لسيطرة اللون الأصفر على الأجواء، على جميع الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الساعات الماضية، وتستمر حتى هذه اللحظة.

وحذرت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات من استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وتم تخصيص رقم للطوارئ والإغاثة لسائقى السيارات وهو ‪01221110000.

وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات، أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لتجنب وقوع حوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية، لمواجهة الأعطال المفاجئة، الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.

ونصحت الإدارة، قائدي السيارات بالسير بهدوء على كافة الطرق أثناء نشاط الرياح، خاصة الصحراوية المؤدية من وإلى الإسكندرية ومطروح وباقي المحافظات، وفى حالة رصد أى معوقات مرورية، سيتم الانتقال إليها بشكل سريع، ليتم العمل على إزالتها لمنع التكدسات المرورية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، لحظة بلحظة، مع الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس، بالإضافة إلى رصد كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، للتأكد من مدى تأثير العواصف الترابية عليها، وما إذا كان هناك صعوبة في الرؤية من عدمه، وستقوم الإدارة، بغلق أي طريق تصعب عليه الرؤية، حفاظًا على حياة المواطنين مرتادي الطرق.