دراسة تقضي على خرافات تغذية الحامل.. الحمية الغذائية والرياضة أفضل للجنين

توصلت دراسة إلى أن النساء الحوامل اللائي يتبعن نظامًا غذائيًا متوسطيًا قد يكونن أقل عرضة لإنجاب طفل صغير جدًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تابع العلماء الإسبان 1200 امرأة مستقبلية ، وتتبعهن خلال النصف الثاني من حملهن، واعتُبروا معرضين لخطر ولادة طفل بوزن منخفض عند الولادة.

وأكدت الصحيفة أن الأطفال الذين يولدون صغارًا - مما يعني أن وزنهم عند الولادة أقل من المعدل الطبيعي - هم أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل في نمو الدماغ والقلب مع تقدمهم في السن.

وتابعت ان النتائج ادهرت أن النساء اللواتي اتبعن نظامًا غذائيًا متوسطيًا ، والذي يتكون من الكثير من الخضار والفواكه وزيت الزيتون ، كن أقل عرضة بنسبة 42 في المائة لإنجاب طفل صغير جدًا، كان يعتقد أيضًا أن اليقظة تساعد على تنجاب طفل سليم معافي.

وأوضحت الصحيفة انته تم تقسيم 1200 امرأة إلى ثلاث مجموعات للسماح للباحثين بمقارنة الاختلافات.

وأشارت الى ان المجموعة الأولى اتبعت حمية البحر الأبيض المتوسط، والثانية مارست تقنيات الحد من التوتر ، بينما تلقت النساء الباقيات رعاية طبيعية.

لكن الأكاديميين أشاروا إلى أنه يجب اعتبار الدراسة كدليل أولي ، ويجب تكرارها قبل التوصية بالعلاجات للمرضى.

وأكدت الصحيفة انه ليس من الواضح ما الذي يسبب ولادة الأطفال صغارًا ، لكن عوامل الخطر تشمل أن تكون الأم فوق سن الأربعين والتدخين والسمنة، ولكن لا توجد حاليًا طريقة مثبتة علميًا لمنع ولادة طفل أصغر مما ينبغي.

وتابعت النساء اللائي طلب منهن اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تلقين جلسات تثقيف فردية وجماعية شهرية لمدة ساعتين ونصائح ووصفات شخصية، كما حصلوا على لترين من زيت الزيتون البكر و 450 جرامًا من الجوز شهريًا مجانًا، تم تشجيع المجموعة على تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الحبوب الكاملة ، وثلاث من الخضروات ومنتجات الألبان ، بالإضافة إلى حصتين من الفاكهة الطازجة كل يوم، كما طلب منهم تناول ثلاث حصص أسبوعيا من البقوليات والمكسرات والأسماك واللحوم البيضاء

بينما شاركت النساء في مجموعة الحد من التوتر في دورة مدتها ثمانية أسابيع تضمنت جلسات أسبوعية مدتها 2.5 ساعة وجلسة واحدة ليوم كامل، كما طُلب منهم متابعة جلسات التأمل اليومية لمدة 45 دقيقة والتي ركزت على اليقظة الذهنية واليوغا الواعية والوعي بالجسم والمناقشة الجماعية.

وقال الباحثون إن عوامل نمط الحياة بما في ذلك سوء التغذية والمستويات العالية من التوتر قد تكون مرتبطة أيضًا بزيادة خطر ولادة طفل صغير جدًا، وقد تكون أيضًا وراء مضاعفات الحمل الأخرى لأنها مرتبطة بالتهاب المشيمة.

وقام الفريق بتجنيد 1221 امرأة في مستشفى في برشلونة بين فبراير 2017 وأكتوبر 2019 ، كان الحمل من 19 إلى 23 أسبوعًا ومعرضات لخطر كبير لإنجاب طفل صغير.

من بين المجموعة المتبعة قواعد التوتر ، كان 88 مولودًا جديدًا (21.9 في المائة) صغارًا، وتمت مقارنة هذا بـ 55 فقط في مجموعة نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي (14٪) و (15.6٪) في مجموعة الحد من التوتر.

كما راقب الباحثون معدلات النتائج السلبية الأخرى ، بما في ذلك الولادة المبكرة وتسمم الحمل ووفيات الأطفال حديثي الولادة.

يشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على عادات الحياة الصحية التقليدية للأشخاص من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا.

وتختلف حمية البحر الأبيض المتوسط ​​باختلاف البلد والمنطقة ، لذا فهي تحتوي على مجموعة من التعريفات.